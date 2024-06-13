Собянин поддержал кандидатов, выдвинутых "Единой Россией" на выборы в Мосгордуму

Партия "Единая Россия" выдвинула кандидатов на выборы в Мосгордуму. Среди них действующий председатель законодательного органа Алексей Шапошников, член Совфеда, зампред верхней палаты парламента Инна Святенко, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев, ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе и Герой России Аркадий Корольков, а также два космонавта — Герои России Олег Артемьев и Антон Шкаплеров.

"Москвичи будут оценивать и вас, и меня, и всю нашу большую команду. Как мы с вами поработали последние пять лет, чего достигли, что не удалось сделать. И, конечно, мы должны понимать, куда двигаемся дальше и какие задачи перед собой ставим", — отметил Собянин.