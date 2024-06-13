Собянин поддержал кандидатов, выдвинутых "Единой Россией" на выборы в Мосгордуму
Партия "Единая Россия" выдвинула кандидатов на выборы в Мосгордуму. Среди них действующий председатель законодательного органа Алексей Шапошников, член Совфеда, зампред верхней палаты парламента Инна Святенко, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев, ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе и Герой России Аркадий Корольков, а также два космонавта — Герои России Олег Артемьев и Антон Шкаплеров.
Кандидатуры поддержал мэр столицы Сергей Собянин. Обращаясь к ним в ходе конференции регионального отделения партии в четверг, 13 июня, градоначальник назвал выборы в Мосгордуму серьёзным экзаменом.
"Москвичи будут оценивать и вас, и меня, и всю нашу большую команду. Как мы с вами поработали последние пять лет, чего достигли, что не удалось сделать. И, конечно, мы должны понимать, куда двигаемся дальше и какие задачи перед собой ставим", — отметил Собянин.
Напомним, выборы восьмого созыва Московской городской думы пройдут с 6 по 8 сентября. Примечательно, что "Единая Россия" — первая среди парламентских партий, которая выдвинула кандидатов во всех 45 одномандатных округах.
Ранее сегодня стало известно, что "Единая Россия" выдвинула Дениса Паслера кандидатом на выборы губернатора Оренбургской области. Кандидатуру действующего главы региона поддержали делегаты местной партийной конференции.
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