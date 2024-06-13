"Единая Россия" выдвинула Паслера на выборы губернатора Оренбургской области

"Оренбуржцы ждут от нас того, чтобы регион был лучшим во всём. В ближайшее время нам предстоит набрать темпы в работе по развитию региона, реализовать масштабные проекты, чтобы наша область стала местом притяжения. Уверен, вместе у нас всё получится", — отметил Паслер.