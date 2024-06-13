"Единая Россия" выдвинула Паслера на выборы губернатора Оренбургской области
Денис Паслер. Обложка © VK / Денис Паслер
"Единая Россия" в четверг, 13 июня, выдвинула Дениса Паслера на выборы губернатора Оренбургской области. Как отметили в пресс-службе партии, кандидатуру действующего главы региона поддержали делегаты местной партийной конференции.
"Оренбуржцы ждут от нас того, чтобы регион был лучшим во всём. В ближайшее время нам предстоит набрать темпы в работе по развитию региона, реализовать масштабные проекты, чтобы наша область стала местом притяжения. Уверен, вместе у нас всё получится", — отметил Паслер.
Как сообщал Life.ru, в начале мая Паслер пообещал отремонтировать все объекты, которые были разрушены паводком в регионе, в том числе и созданные по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". В конце апреля сообщалось, что пострадавшим от последствий стихии жителям выплатили уже свыше 1,2 миллиарда рублей.