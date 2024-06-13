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Регион
13 июня, 09:27

"Единая Россия" выдвинула Паслера на выборы губернатора Оренбургской области

Денис Паслер. Обложка © VK / Денис Паслер

Денис Паслер. Обложка © VK / Денис Паслер

"Единая Россия" в четверг, 13 июня, выдвинула Дениса Паслера на выборы губернатора Оренбургской области. Как отметили в пресс-службе партии, кандидатуру действующего главы региона поддержали делегаты местной партийной конференции.

"Оренбуржцы ждут от нас того, чтобы регион был лучшим во всём. В ближайшее время нам предстоит набрать темпы в работе по развитию региона, реализовать масштабные проекты, чтобы наша область стала местом притяжения. Уверен, вместе у нас всё получится", — отметил Паслер.

Как сообщал Life.ru, в начале мая Паслер пообещал отремонтировать все объекты, которые были разрушены паводком в регионе, в том числе и созданные по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". В конце апреля сообщалось, что пострадавшим от последствий стихии жителям выплатили уже свыше 1,2 миллиарда рублей.

Путин пожелал Паслеру успехов на выборах главы Оренбуржья
Путин пожелал Паслеру успехов на выборах главы Оренбуржья
Никита Осипов
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