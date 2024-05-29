Путин пожелал Паслеру успехов на выборах главы Оренбуржья

Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов оренбургскому губернатору Денису Паслеру, который изъявил желание баллотироваться на новый срок главы региона. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей встречи с чиновником.

Президент провёл встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Во время беседы Паслер напомнил, что в скором времени заканчиваются его пятилетние полномочия в качестве главы региона, а также выразил готовность "участвовать в выборах и продолжать работать". Путин, в свою очередь, обратил внимание на то, что за последние годы чиновник на своём посту сделал немало.

"Вижу, что настроены на такую же активную работу, понимаете, что нужно сделать, что является первоочередным, для того, чтобы уровень и качество жизни людей улучшались, чтобы экономика становилась ещё более устойчивой. Поэтому желаем только успехов. Конечно, всё будет зависеть от избирателей, от жителей Оренбуржья", — указал российский лидер.