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Регион
23 мая, 14:31

Политолог — о встрече Путина с главами Курганской и Липецкой областей: Президент выбирает в команду лучших

Политолог Мартынов: Путин поддерживает губернаторов, чьи регионы показывают рост

Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернаторов Курганской и Липецкой областей участвовать в выборах, потому что их регионы показывают хороший рост, а Вадим Шумков и Игорь Артамонов показывают высокую управленческую компетенцию. Об этом Life.ru рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

"Президент выбирает в свою команду лучших! Путин доверяет своей команде профессионалов, которые показывают высокую управленческую компетенцию. Уже не первый год работают оба эти губернатора, и как раз это губернаторы первой волны обновления власти", — отметил эксперт.

Естественно, глава государства за их работой внимательно наблюдает. Мартынов отметил, что показатели роста у обеих областей очень хорошие, а их нынешние руководители компетентны, поэтому президент их и поддержал.

"Рост в этих непростых условиях по показателям, социально-экономическая атмосфера достаточно благоприятная. Компетентные руководители, ни добавить, ни убавить, идут на второй срок, соответственно, президент их поддержал", — заключил политолог.

Врио главы Кузбасса Середюк намерен участвовать в выборах губернатора
Врио главы Кузбасса Середюк намерен участвовать в выборах губернатора

Напомним, поздно вечером президент РФ Владимир Путин провёл встречи с губернаторами Липецкой и Курганской областей Игорем Артамоновым и Вадимом Шумковым. Глава государства поддержал их желание баллотироваться на выборах в сентябре.

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Life.ru

Ольга Годуненко
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