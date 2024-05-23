Политолог — о встрече Путина с главами Курганской и Липецкой областей: Президент выбирает в команду лучших

Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернаторов Курганской и Липецкой областей участвовать в выборах, потому что их регионы показывают хороший рост, а Вадим Шумков и Игорь Артамонов показывают высокую управленческую компетенцию. Об этом Life.ru рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

"Президент выбирает в свою команду лучших! Путин доверяет своей команде профессионалов, которые показывают высокую управленческую компетенцию. Уже не первый год работают оба эти губернатора, и как раз это губернаторы первой волны обновления власти", — отметил эксперт.

Естественно, глава государства за их работой внимательно наблюдает. Мартынов отметил, что показатели роста у обеих областей очень хорошие, а их нынешние руководители компетентны, поэтому президент их и поддержал.

"Рост в этих непростых условиях по показателям, социально-экономическая атмосфера достаточно благоприятная. Компетентные руководители, ни добавить, ни убавить, идут на второй срок, соответственно, президент их поддержал", — заключил политолог.