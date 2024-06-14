Стало известно, сколько россиян считают начитанность сексуальной Опрос: Только 12% россиян считают читающих женщин более сексуальными 14 июня, 04:00 12% россиян считают читающих женщин более сексуальными, чем нечитающих. Обложка © Freepik.com

Треть россиянок не готовы строить отношения с мужчинами, которые не любят книги, а при этом всего 12% мужчин считают читающих женщин более сексуальными, чем нечитающих. Об этом свидетельствуют результаты опроса дейтинг-сервиса Mamba и литературной платформы "Литнет".

Выяснилось, что женщины читают книги чаще мужчин: 88% против 79%. 67% дам обращают внимание на то, читает ли их потенциальный партнёр или нет, чуть менее 60% мужчин делают так же. Кроме того, треть женщин и 21% мужчин утверждают: для них важно, чтобы их вторая половинка любила читать.

При этом, согласно результатам опроса, 12% мужчин убеждены, что читающая женщина более сексуальна, чем нечитающая. Также каждая десятая россиянка считает сексуальным, когда мужчина читает книги.

И на мужчин, и на женщин одинаковый эффект "вау" производит любовь человека к двум произведениям: "Войне и миру" Льва Толстого и "Преступлению и наказанию" Фёдора Достоевского. Помимо того, 20% женщин оценили бы, если бы бойфренд положительно отозвался о книге "Мужчины с Марса, женщины с Венеры" Джона Грэя. Каждую десятую впечатлил бы тот, кому нравится серия романов "Пятьдесят оттенков серого" Э.Л. Джеймс. Мужчин же можно восхитить любовью к "Гарри Поттеру" Джоан Роулинг (16%), "Властелину колец" Джона Толкина (14%) и серии книг "Песнь льда и огня" Джорджа Мартина (13%).

Литературные предпочтения у мужчин и женщин в целом довольно сильно разнятся. На первом месте у россиянок литература о психологии (32%), далее идут русская классика (28%) и детективы (18%). У мужчин на первом месте стоит русская классика (28%), а также им нравятся фантастика (23%), научная литература (16%) и зарубежная классика (15%). Опрос показал, что женщины чаще мужчин читают любовные романы и эротику, литературу об эзотерике и об успешных предпринимателях. Мужчины же больше любят триллеры, современные зарубежные романы и бизнес-литературу.

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