Российский атлет-экстремал Денис Вовк сдвинул "Ласточку" весом 300 тонн

Российский атлет, звезда силового экстрима Денис Вовк бросил новый вызов человеческим способностям, сдвинув "Ласточку" весом 300 тонн. Новый рекорд был приурочен к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам, где особенно важно быть осторожным. На железнодорожном вокзале Белоостров Вовку поддались локомотив и пять вагонов.

Кстати, это уже не первый "железнодорожный" рекорд Дениса. Ранее ему удалось отбуксировать "Сапсан" почти на полтора метра, задав новую высокую планку в трек-пуле в нашей стране. А в прошлом году ему удалось сдвинуть с места пассажирский самолёт весом более 32 тонн. Абсолютный рекорд России и мировой рекорд в весовой категории до 90 килограммов был установлен в аэропорту Сочи.