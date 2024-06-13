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13 июня, 15:49

Российский атлет-экстремал Денис Вовк сдвинул "Ласточку" весом 300 тонн

Российский атлет, звезда силового экстрима Денис Вовк бросил новый вызов человеческим способностям, сдвинув "Ласточку" весом 300 тонн. Новый рекорд был приурочен к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам, где особенно важно быть осторожным. На железнодорожном вокзале Белоостров Вовку поддались локомотив и пять вагонов.

Российский атлет-экстремал Денис Вовк сдвинул "Ласточку" весом 300 тонн. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Я могу сдвинуть поезд 300 тонн, но остановить его не могу, поэтому надо всегда соблюдать правила дорожного движения", — приводит слова спортсмена телеканал "Санкт-Петербург".

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Кстати, это уже не первый "железнодорожный" рекорд Дениса. Ранее ему удалось отбуксировать "Сапсан" почти на полтора метра, задав новую высокую планку в трек-пуле в нашей стране. А в прошлом году ему удалось сдвинуть с места пассажирский самолёт весом более 32 тонн. Абсолютный рекорд России и мировой рекорд в весовой категории до 90 килограммов был установлен в аэропорту Сочи.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Марина Калегина
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