Назван возраст, когда появляются старческие проблемы со слухом

Приобретённые возрастные проблемы со слухом появляются уже после 45 лет, а после 50 около 40% людей страдают различными степенями тугоухости. Об этом предупредила врач – сурдолог-оториноларинголог Яна Щербакова.

"Чем старше группа людей, тем выше среди них процент тех, у кого есть проблемы со слухом. Так, среди 70-летних пациентов проблемы имеют уже примерно 70%, среди 90-летних — уже 90%", — сказала медик в беседе с "Газетой.ru".

Причинами ухудшения слуха, по словам Щербаковой, могут быть не только возрастные изменения, но и такие факторы, как диабет, заболевания сердца, ожирение и различные инфекции. При этом она отметила, что у мужчин есть склонность к развитию снижения слуха, так как они чаще ведут менее здоровый образ жизни, реже посещают врачей, больше курят, употребляют спиртное, а также работают в шумных условиях.