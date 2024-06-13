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13 июня, 18:40

Порошенко предупредил о грядущей энергетической катастрофе на Украине

Ситуация в энергетической сфере Украины близка к критической. Если сегодня ничего не предпринять, то зимой может наступить настоящая катастрофа. С таким предупреждением выступил бывший президент страны Пётр Порошенко. Запись выступления пятого украинского лидера транслировал ютуб-канал "Прямой".

"Если не принять срочных мер, у нас будет ситуация, когда зимой мы приблизимся к энергетической катастрофе", — сказал Порошенко.

Политик подчеркнул, что ситуация с энергетикой зимой может спровоцировать отъезд множества украинцев из страны, а отопление во многих домах будут включать всего на четыре часа в сутки.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина потеряла около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации из-за ударов по энергетической инфраструктуре. При этом он заявил, что у Киева есть план по восстановлению утраченного.

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Telegram / Петро Порошенко

Наталья Исакова
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