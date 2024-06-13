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13 июня, 20:30

В Подмосковье за 12 часов выпало 68% от месячной нормы осадков 

Тишковец: В Московской области за 12 часов выпало 68% от месячной нормы осадков 

В Московской области за 12 часов выпало 68% от месячной нормы осадков. Обложка © Pixabay / ThorstenF

В Московской области за 12 часов выпало 68% от месячной нормы осадков. Обложка © Pixabay / ThorstenF

В Московской области идут мегаливни. Как передаёт в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, за 12 часов там выпало около 68% от месячной нормы осадков.

"Мегаливни: в Подмосковье за 12 часов выпало 68% от месячной нормы осадков!" — говорится в сообщении.

Также синоптик сообщил, что на ВДНХ было зафиксировано восемь миллиметров осадков, в то время как в районах Тушино и Строгино этот показатель достиг отметок 13 и 16 миллиметров соответственно. Помимо того, больше всего накапало в посёлке Михнево — 47 миллиметров осадков при месячной норме 66–69 миллиметров.

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Ранее Тишковец предупреждал, что на Москву к вечеру 13 июня надвигался новый мегаливень. По его словам, должно выпасть ещё три ведра дождевой воды на квадратный метр.

Алексей Соловьёв
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