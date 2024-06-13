В Подмосковье за 12 часов выпало 68% от месячной нормы осадков
Тишковец: В Московской области за 12 часов выпало 68% от месячной нормы осадков
В Московской области за 12 часов выпало 68% от месячной нормы осадков. Обложка © Pixabay / ThorstenF
В Московской области идут мегаливни. Как передаёт в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, за 12 часов там выпало около 68% от месячной нормы осадков.
"Мегаливни: в Подмосковье за 12 часов выпало 68% от месячной нормы осадков!" — говорится в сообщении.
Также синоптик сообщил, что на ВДНХ было зафиксировано восемь миллиметров осадков, в то время как в районах Тушино и Строгино этот показатель достиг отметок 13 и 16 миллиметров соответственно. Помимо того, больше всего накапало в посёлке Михнево — 47 миллиметров осадков при месячной норме 66–69 миллиметров.
Ранее Тишковец предупреждал, что на Москву к вечеру 13 июня надвигался новый мегаливень. По его словам, должно выпасть ещё три ведра дождевой воды на квадратный метр.