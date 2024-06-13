На Москву надвигается новый мегаливень. Дожди обрушатся сегодня в 21:00 и будут идти до 3:00 ночи. Как сообщает специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, выпадет ещё три ведра дождевой воды на квадратный метр.

"На метеорадарах отчётливо просматривается очередной грозовой "вал", фронт которого проходит по линии Калуга – Тула и держит курс на столичный регион. Ожидается, что в период с 21 часа четверга до 3 часов ночи пятницы на столицу обрушится очередная порция "мегаливня" с интенсивностью 30 миллиметров, или ещё три ведра дождевой воды на метр московских улиц, или ещё почти 40% от положенной нормы июня", — написал Тишковец в телеграм-канале.

Но уже к утру 14 июня осадки пойдут на убыль, воздух прогреется до комфортных +21…+23 градусов, что соответствует норме.