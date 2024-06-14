На севере Москвы произошёл пожар в здании на площади 400 "квадратов"

На севере Москвы огнеборцы тушат пожар в неэксплуатируемом здании на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

На севере Москвы огнеборцы тушат пожар в неэксплуатируемом здании на площади 400 квадратных метров. Видео © Life.ru

"Горит неэксплуатируемое здание на 400 квадратных метрах. На месте работают более 50 специалистов и 17 единиц техники", — рассказали в МЧС.