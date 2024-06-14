На севере Москвы произошёл пожар в здании на площади 400 "квадратов"
МЧС: На севере Москвы огнеборцы МЧС России тушат пожар на площади 400 кв. м.
На севере Москвы огнеборцы тушат пожар в неэксплуатируемом здании на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.
На севере Москвы огнеборцы тушат пожар в неэксплуатируемом здании на площади 400 квадратных метров. Видео © Life.ru
"Горит неэксплуатируемое здание на 400 квадратных метрах. На месте работают более 50 специалистов и 17 единиц техники", — рассказали в МЧС.
Ранее в Москве произошёл пожар в жилой многоэтажке на Бескудниковском бульваре, спасатели вывели из объятой пламенем квартиры одного человека, десять жильцов были эвакуированы.
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