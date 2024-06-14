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13 июня, 21:17

На севере Москвы произошёл пожар в здании на площади 400 "квадратов"

МЧС: На севере Москвы огнеборцы МЧС России тушат пожар на площади 400 кв. м.

На севере Москвы огнеборцы тушат пожар в неэксплуатируемом здании на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

На севере Москвы огнеборцы тушат пожар в неэксплуатируемом здании на площади 400 квадратных метров. Видео © Life.ru

"Горит неэксплуатируемое здание на 400 квадратных метрах. На месте работают более 50 специалистов и 17 единиц техники", — рассказали в МЧС.

Несколько автомобилей загорелись на юге Москвы, на месте раздаются взрывы
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Ранее в Москве произошёл пожар в жилой многоэтажке на Бескудниковском бульваре, спасатели вывели из объятой пламенем квартиры одного человека, десять жильцов были эвакуированы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Оксана Попова
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