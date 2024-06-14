Площадь пожара на севере Москвы растёт, произошло обрушение кровли

Площадь пожара в неэксплуатируемом здании на севере Москвы выросла до 800 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

"По уточнённой информации, площадь пожара в Москве увеличилась до 800 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. На месте работают более 70 специалистов и 25 единиц техники", — рассказали в МЧС.