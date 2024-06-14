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13 июня, 21:43

Площадь пожара на севере Москвы растёт, произошло обрушение кровли

МЧС: В горящем на севере Москвы здании произошло обрушение кровли

Площадь пожара в неэксплуатируемом здании на севере Москвы выросла до 800 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

"По уточнённой информации, площадь пожара в Москве увеличилась до 800 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. На месте работают более 70 специалистов и 25 единиц техники", — рассказали в МЧС.

Одного человека спасли из пожара в московской многоэтажке
Одного человека спасли из пожара в московской многоэтажке

О пожаре в здании на севере Москвы Life.ru писал ранее. Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Waraphorn Aphai

Оксана Попова
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