СМИ раскрыли дату рассмотрения в суде дела Гордона*

Предварительные слушания по делу скандального украинского журналиста Дмитрия Гордона* пройдут во Втором Западном окружном военном суде 18 июня текущего года. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

"Второй Западный окружной военный суд 18 июня проведёт предварительные слушания перед рассмотрением по существу уголовного дела в отношении Гордона* Дмитрия Ильича. Процесс будет проходить в заочной форме", — заявил собеседник информагентства.

Там также сообщили, что украинца обвиняют в распространении фейков про российские войска (ст. 207.3 УК РФ) и в призывах к терроризму (ст. 205.2 УК РФ). Также ему вменяют совершение деяний, предусмотренных ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и ст. 354 УК РФ "Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны".

Напомним, что 2 мая пресс-служба Следственного комитета РФ сообщала о передаче в российский суд уголовного дело в отношении скандального украинского журналиста-русофоба Дмитрия Гордона*. Тогда сообщалось, что действия украинца подпадают под действия сразу нескольких статей УК РФ.