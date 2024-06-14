Украина избавится от неоколониальных оков только после того, как будут выполнены все задачи проводимой РФ специальной военной операции. Об этом заместитель председателя Совбеза РФ и по совместительству председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев написал в своей статье для "Российской газеты".

Медведев напомнил, что Незалежная фактически полностью потеряла свою политическую субъектность после государственного переворота в феврале 2014 года. Тогда, по словам высокопоставленного российского политика, над бывшей советской республикой фактически было установлено внешнее управление, примеры которого можно увидеть в разных частях света.

"Очевидно, что избавить Украину от неоколониальных оков теперь удастся только после выполнения всех задач специальной военной операции", — заявил зампред Совбеза РФ.