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13 июня, 23:28

Медведев озвучил условие освобождения Украины от неоколониальных оков Запада

Медведев: Неоколониальные оковы Запада спадут с Украины только после СВО

Украина избавится от неоколониальных оков только после того, как будут выполнены все задачи проводимой РФ специальной военной операции. Об этом заместитель председателя Совбеза РФ и по совместительству председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев написал в своей статье для "Российской газеты".

Медведев напомнил, что Незалежная фактически полностью потеряла свою политическую субъектность после государственного переворота в феврале 2014 года. Тогда, по словам высокопоставленного российского политика, над бывшей советской республикой фактически было установлено внешнее управление, примеры которого можно увидеть в разных частях света.

"Очевидно, что избавить Украину от неоколониальных оков теперь удастся только после выполнения всех задач специальной военной операции", — заявил зампред Совбеза РФ.

Медведев поздравил с Днём России анимированной картой, включающей Украину
Медведев поздравил с Днём России анимированной картой, включающей Украину

Ранее Медведев рассказывал о методах противостояния недружественным странам Запада. По его словам, России необходимо передать своим союзникам все возможные виды вооружений, но пока кроме ядерного.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Алексей Соловьёв
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