Республика Бенин хочет укрепить сотрудничество с РФ в образовательной сфере

Республика Бенин заинтересована в сотрудничестве с Россией в образовательной сфере. Как передаёт РИА "ФедералПресс", с соответствующим заявлением на II Международном форуме министров образования "Формируя будущее" в Казани выступила бенинский министр высшего образования и научных исследований Элеонора Яи Ладекан.

Чиновница рассказала, что в её стране существует три системы образования: дошкольное образование, среднее и высшее. Все эти три структуры, деятельность которых регулирует национальный совет по образованию, объединяет один орган. Помимо того, африканский министр рассказала, что у неё на родине проходит процесс цифровизации, поэтому Порто-Ново необходимо сотрудничать в образовательной сфере с Москвой.

"На данный момент цифровизация в республике проходит на среднем этапе, и поэтому нам важна интеграция. Участие в данном форуме нам позволяет увидеть модернизацию, которая проходит в РФ, и в дальнейшем укреплять наше сотрудничество", — заявила Элеонора Яи Ладекан.

Она также подчеркнула, что сотрудничество с российскими специалистами в цифровой области имеет потенциал для роста, так как разработки России в этой сфере могут пригодиться африканцам. В частности, Бенин, по её словам, хотел бы укрепить сотрудничество в том, что касается искусственного интеллекта, цифровой безопасности и продвижения онлайн-платформ для обучения.