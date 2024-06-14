Врач рассказала, могут ли дезодоранты вызвать рак
Невролог Лепилова заявила, что развитие рака от дезодорантов не доказано
Невролог Лепилова заявила, что развитие рака от дезодорантов не доказано. Обложка © Pixabay / Curious_Collectib
Некоторые люди предполагают, что дезодоранты и антиперспиранты могут вызывать рак. Как заявила в беседе с Ura.ru врач-невролог Полина Лепилова, на сегодняшний день доказательств этому нет.
"Некоторые исследования действительно связывают воздействие алюминия с раком молочной железы, однако в настоящее время нет доказательств тому, что антиперспиранты могут вызывать онкозаболевания", — заявила Лепилова, подчеркнув, что соли алюминия не могут оказать существенного влияния на организм из-за неглубокого проникновения в поверхностные участки протоков потовых желёз.
Специалист также отметила, что эти средства помогают устранить неприятные запахи или блокируют работу потовых желёз, но не вызывают онкологические заболевания. По её словам, в то же время они действительно могут вызвать аллергию или раздражение у людей с чувствительной кожей.
Ранее стало известно, когда стоит ожидать первых результатов доклинических исследований российской вакцины против рака. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, это может произойти уже к концу текущего года.