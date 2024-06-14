Врач рассказала, могут ли дезодоранты вызвать рак

Некоторые люди предполагают, что дезодоранты и антиперспиранты могут вызывать рак. Как заявила в беседе с Ura.ru врач-невролог Полина Лепилова, на сегодняшний день доказательств этому нет.

"Некоторые исследования действительно связывают воздействие алюминия с раком молочной железы, однако в настоящее время нет доказательств тому, что антиперспиранты могут вызывать онкозаболевания", — заявила Лепилова, подчеркнув, что соли алюминия не могут оказать существенного влияния на организм из-за неглубокого проникновения в поверхностные участки протоков потовых желёз.

Специалист также отметила, что эти средства помогают устранить неприятные запахи или блокируют работу потовых желёз, но не вызывают онкологические заболевания. По её словам, в то же время они действительно могут вызвать аллергию или раздражение у людей с чувствительной кожей.