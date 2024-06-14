Аргентина вряд ли передаст Киеву обещанные истребители, заявил посол

Аргентинские власти заверяют, что не станут отправлять Киеву французские штурмовики Super Etendard. Об этом рассказал посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

В беседе с журналистами он сообщил, что Аргентина действительно рассматривала вариант отправки этих штурмовиков через Францию, которая бы их отремонтировала.

"По той первой реакции, которую мы получаем в настоящее время, можно сказать, что эти самолёты переданы всё-таки не будут. Есть определённые заверения со стороны аргентинской администрации", — пояснил дипломат.