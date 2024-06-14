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14 июня, 02:27

Аргентина вряд ли передаст Киеву обещанные истребители, заявил посол

Посол Феоктистов: Аргентина утверждает, что не передаст военные самолёты Украине

Штурмовик Super Etendard. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Штурмовик Super Etendard. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Аргентинские власти заверяют, что не станут отправлять Киеву французские штурмовики Super Etendard. Об этом рассказал посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

В беседе с журналистами он сообщил, что Аргентина действительно рассматривала вариант отправки этих штурмовиков через Францию, которая бы их отремонтировала.

"По той первой реакции, которую мы получаем в настоящее время, можно сказать, что эти самолёты переданы всё-таки не будут. Есть определённые заверения со стороны аргентинской администрации", — пояснил дипломат.

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Ранее стало известно, что аргентинские власти обсуждают с Парижем передачу Киеву пяти штурмовиков французского производства Super Etendard, находящихся в нерабочем состоянии. Сообщалось, что план передачи техники глава МИД Аргентины Диана Мондино обсуждала со своим французским коллегой Стефаном Сежурне и помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Оксана Попова
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