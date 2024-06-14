Минобороны показало видео уничтожения командного пункта ВСУ на правом берегу Днепра
Минобороны РФ: Десантники уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Российские военнослужащие продолжают наносить удары по противнику в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ в своём телеграм-канале, недавно десантники ВС РФ уничтожили командный пункт и технику украинских войск на правом берегу Днепра.
Уничтожение командного пункта и техники ВСУ на правом берегу Днепра. Видео © Telegram / Минобороны РФ
Представители ведомства, опубликовавшие видеозапись, заявили, что позиции ВСУ были обнаружены при проведении воздушной разведки в Береславском районе. Там в заброшенных домах украинцы оборудовали командные и наблюдательные пункты.
Сообщается, что для ротации военнослужащие ВСУ использовали бронетехнику. В итоге при помощи ударных FPV-дронов российские десантники уничтожили и технику, и командный пункт противника.
Ранее Life.ru писал, что подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии уничтожили принадлежащую Вооружённым силам Украины технику в районе города Часова Яра. По данным Минобороны РФ, российские бойцы сделали это с помощью беспилотников.
Telegram / Минобороны РФ