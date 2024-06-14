Минобороны показало видео уничтожения командного пункта ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военнослужащие продолжают наносить удары по противнику в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ в своём телеграм-канале, недавно десантники ВС РФ уничтожили командный пункт и технику украинских войск на правом берегу Днепра.

Уничтожение командного пункта и техники ВСУ на правом берегу Днепра. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Представители ведомства, опубликовавшие видеозапись, заявили, что позиции ВСУ были обнаружены при проведении воздушной разведки в Береславском районе. Там в заброшенных домах украинцы оборудовали командные и наблюдательные пункты.