На экс-бригадира ракетного предприятия возбудили дело из-за удаления папки "Хлам"

Экс-бригадира Государственного машиностроительного конструкторского бюро (ГМКБ) "Радуга" имени А.Я. Березняка Сергея Коротких обвинили в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ, а именно своего предприятия, которое занимается разработкой крылатых ракет. Всё дело в том, что мужчина удалил папку "Хлам", пишет газета "Коммерсант".

По версии следствия, перед увольнением Коротких удалил с компьютера не только терабайт личных данных, но и расчёты, необходимые для производства ракет. Из-за этого предприятие едва не сорвало гособоронзаказ. При этом сам обвиняемый заявил, что удалил папку с названием "Хлам", в которой не содержалось ценных сведений. Свою вину он признаёт частично. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ с использованием служебного положения, повлёкшее причинение ей вреда". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Сам Коротких покинул предприятие из-за поездок за границу: имея вторую форму допуска к секретным данным, он, не поставив в известность своё руководство, выезжал в Турцию. Там он женился на местной девушке, несмотря на запрет на контакты с иностранцами.