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14 июня, 09:14

Восемь из десяти россиян заявили о доверии Владимиру Путину

ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 81,4%

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 81,4%. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,4% участников опроса (плюс 0,5 процентных пункта), уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,4 процентных пункта и составляет 78,7%", — отметили во ВЦИОМе.

Работу кабмина одобряют 53,2% респондентов, а деятельность премьера Михаила Мишустина — 54,7%. О доверии главе правительства заявили 63,8% опрошенных. Кроме того, исследование показало, что председателю КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 30,3% граждан, лидеру СРЗП Сергею Миронову — 27,3%, руководителю ЛДПР Леониду Слуцкому — 21,6%, а главе партии "Новые люди" Алексею Нечаеву — 8,8%. Отметим, что опрос проводился среди порядка 1600 россиян от 18 лет с 3 по 9 июня.

Ранее Life.ru сообщал, что свежий опрос 2024 года показывает, что уровень патриотизма в России вырос до 94%. Об этом рассказал руководитель ВЦИОМа Валерий Фёдоров. По его словам, в 2016 году патриотами себя считали 80% опрошенных.

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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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