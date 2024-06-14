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14 июня, 09:54

Довыборы депутатов Госдумы в трёх одномандатных округах назначены на 8 сентября

Довыборы депутатов ГД в Хакасии, Брянской и Ростовской областях будут 8 сентября

Довыборы депутатов Госдумы в Хакасии, а также в Брянской и Ростовской областях состоятся 8 сентября. Об этом в пятницу, 14 июня, объявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Нас ожидают избирательные кампании по следующим дополнительным выборам в трёх регионах: Республика Хакасия, Брянская область и Ростовская область. Предлагается назначить на 8 сентября в указанных одномандатных избирательных округах дополнительные выборы депутатов Госдумы Федерального собрания РФ восьмого созыва", — отметил она на заседании ЦИК. Решение принято единогласно.

По данным Центризбиркома, количество избирателей на начало 2024 года в Хакасском одномандатном избирательном округе № 35 — 395 078, в Унечском одномандатном избирательном округе № 78 Брянской области — 472 045, а в Ростовской области в Южном одномандатном избирательном округе № 152 их число составило 484 925.

По словам Памфиловой, планируется, что с 19 июня партии смогут проводить мероприятия по выдвижению кандидатов. Порядок голосования, а также календарный план, предварительно, будут утверждены на следующем заседании 19 июня.

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Как сообщал Life.ru, единый день голосования в РФ назначен на 8 сентября. В этот день пройдут выборные кампании различного уровня: довыборы в Госдуму, выборы 25 глав субъектов, выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 регионах и множество выборов на муниципальном уровне.

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Life.ru

Никита Осипов
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