Путин раскрыл главный принцип дипломатии по-натовски

Ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить список жертв "западной дипломатии". Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ в Москве.

"Главный принцип дипломатии по-натовски: обвинить одну из сторон, которая им не нравится, обвинить во всех грехах и обрушить на неё всю политическую и военную мощь, экономические санкции и рестрикции", — указал глава государства.

Путин привёл в пример Ирак, Сирию, Ливию и Афганистан. Именно на эти государства Запад обрушил политическую и военную мощь. По словам лидера РФ, Североатлантический альянс не принёс ничего, "кроме поломанных судеб" и разрушений.