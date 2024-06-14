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14 июня, 09:43

Путин раскрыл главный принцип дипломатии по-натовски

Путин: Любая страна в мире может попасть в список жертв "западной дипломатии"

Ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить список жертв "западной дипломатии". Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ в Москве.

"Главный принцип дипломатии по-натовски: обвинить одну из сторон, которая им не нравится, обвинить во всех грехах и обрушить на неё всю политическую и военную мощь, экономические санкции и рестрикции", указал глава государства.

Путин привёл в пример Ирак, Сирию, Ливию и Афганистан. Именно на эти государства Запад обрушил политическую и военную мощь. По словам лидера РФ, Североатлантический альянс не принёс ничего, "кроме поломанных судеб" и разрушений.

Путин раскрыл главный принцип дипломатии по-натовски
Путин раскрыл главный принцип дипломатии по-натовски

Напомним, сегодня, 14 июня, Путин проводит встречу с руководством Министерства иностранных дел в здании ведомства на Смоленской площади. В начале своего выступления глава государства заявил, что ситуация в мире начинает меняться — как прежде уже не будет.

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Life.ru

Александр Юнашев
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