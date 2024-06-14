"Они будут каяться": В Совфеде пристыдили Литву за идею перезахоронения советских воинов
В Совфеде назвали идею Литвы по захоронениям советских воинов бессовестной
Идея переноса могил советских воинов по причине "демонстрации пропаганды запрещённой идеологии", одобренная парламентом Литвы, является бессовестной и антигуманной. С таким заявлением выступил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По словам парламентария, прибалтийская республика в очередной раз демонстрирует, что "приходит в полный упадок".
"Придёт время, они будут каяться. Всем мировым сообществом это будет осуждаться, я в этом убеждён. Если не сегодня, то будет осуждаться в последующем. Чтобы хоть как-то сохранить влияние внутри государства, они принимают совершенно бессовестные, антигуманные решения", — сказал он в беседе с RT.
Напомним, что Сейм Литвы уже принял законопроект о переносе захоронения советских воинов. До этого в республике действовал запрет на ликвидацию захоронений, добавленных в Реестр культурных ценностей, теперь же его можно полностью снять.
В Совфеде назвали идею Литвы по захоронениям советских воинов бессовестной. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thekovtun