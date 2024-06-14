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14 июня, 09:59

Путин: Мир подошёл недопустимо близко к точке невозврата

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в МИД заявил, что мир подошёл к точке невозврата. По словам главы государства, эгоизм и высокомерие стран Запада привели к текущему положению дел.

"В конечном счёте эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата", — сказал российский лидер.

Путин указал на то, что призывы нанести стратегическое поражение РФ демонстрируют "запредельный авантюризм" западных политиков, которые либо не понимают масштаба угрозы, либо одержимы верой в собственную безнаказанность и исключительность. Однако и то и другое чревато трагедией, подчеркнул президент.

Чуть ранее в ходе выступления Путин заявил, что меняющиеся реалии требуют от России концентрации. Глава государства заметил, что как прежде уже не будет.

Путин: У мира был шанс построить систему безопасности, но Запад счёл по-другому
Путин: У мира был шанс построить систему безопасности, но Запад счёл по-другому
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Life.ru / Павел Баранов

Наталья Исакова
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