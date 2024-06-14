Путин: Мир подошёл недопустимо близко к точке невозврата

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в МИД заявил, что мир подошёл к точке невозврата. По словам главы государства, эгоизм и высокомерие стран Запада привели к текущему положению дел.

"В конечном счёте эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата", — сказал российский лидер.

Путин указал на то, что призывы нанести стратегическое поражение РФ демонстрируют "запредельный авантюризм" западных политиков, которые либо не понимают масштаба угрозы, либо одержимы верой в собственную безнаказанность и исключительность. Однако и то и другое чревато трагедией, подчеркнул президент.