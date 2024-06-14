Путин объяснил, зачем Европе нужны добрые отношения с Россией

Европа должна построить хорошие отношения с Россией, если она хочет оставаться одним из центров мирового развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

"Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей, безусловно, нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией", — отметил глава государства, подчеркнув, что Россия к этому готова.

Путин также констатировал, что нынешнее поколение европейских политиков радикально отличается от прошлого, которое ценило хорошие отношения с Россией. Он напомнил, что эту простую вещь прекрасно понимали президент Франции Шарль де Голль и канцлер Германии Гельмут Коль: они мыслили в исторических категориях. Это не нынешние "статисты, которые следуют чужой воле и подсказке", добавил Путин.

"Рассчитываю, что на сцену рано или поздно вернутся новые поколения европейских политиков", — выразил надежду российский лидер.