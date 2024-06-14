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14 июня, 11:08

Шойгу сообщил о выверенной информационной атаке на Россию

Шойгу: Информационная атака идёт на армию, силовые структуры и население РФ

На силовые структуры, армию и население России идёт массированная, хорошо выверенная информационная атака. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе (ЮФО) в Астрахани.

"Сегодня мы обсудим всё, что связано с информационной безопасностью в условиях специальной военной операции, в условиях, когда идёт очень и очень массированная, хорошо выверенная, хорошо оплаченная атака по всем направлениям", — указал секретарь Совбеза.

Шойгу подчеркнул, что это касается Интернета, телевидения и других рычагов влияния: информационного и информационно-технологического. В частности, атака происходит в отношении ВС России и силовых структур, указал секретарь Совбеза.

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"Будем атаковать россиян": Киев объединится с Западом для очередного выпада в адрес РФ

Ранее в МИД раскрыли планы Запада устроить масштабные диверсии против России. Также, по словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, англосаксы откровенно подстрекают киевский режим к совершению варварских терактов.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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