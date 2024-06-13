США и Британия подстрекают Киев к совершению терактов против России и планируют масштабные диверсии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Англосаксы откровенно подстрекают киевский режим к совершению варварских терактов. Судя по всему, разрушений им мало, они требуют от киевского режима ещё. Они поощряют напрямую наносить удары вглубь России, и даже этого им мало. Теперь в Вашингтоне и Лондоне занялись планированием масштабных диверсий", — заявила Захарова на брифинге.

Представитель внешнеполитического ведомства указала на статью в британском таблоиде Daily Express, где говорилось, что хунта Владимира Зеленского после победы России захочет вести террористическую деятельность внутри РФ, которая будет заключаться в "бомбардировках школ и других гражданских объектов".

"Это уже пишут западные средства массовой информации <…> Это говорит о том, что газета, авторы и уже, мы видим, многие общественные деятели и журналисты констатируют террористическую активность киевского режима", — добавила Захарова.