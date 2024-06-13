В МИД раскрыли планы Запада устроить масштабные диверсии против России
Захарова: США и Британия готовят масштабные диверсии против России
США и Британия подстрекают Киев к совершению терактов против России и планируют масштабные диверсии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Англосаксы откровенно подстрекают киевский режим к совершению варварских терактов. Судя по всему, разрушений им мало, они требуют от киевского режима ещё. Они поощряют напрямую наносить удары вглубь России, и даже этого им мало. Теперь в Вашингтоне и Лондоне занялись планированием масштабных диверсий", — заявила Захарова на брифинге.
Представитель внешнеполитического ведомства указала на статью в британском таблоиде Daily Express, где говорилось, что хунта Владимира Зеленского после победы России захочет вести террористическую деятельность внутри РФ, которая будет заключаться в "бомбардировках школ и других гражданских объектов".
"Это уже пишут западные средства массовой информации <…> Это говорит о том, что газета, авторы и уже, мы видим, многие общественные деятели и журналисты констатируют террористическую активность киевского режима", — добавила Захарова.
По её словам, им осталось сделать только одно: признать очевидное, что вся террористическая деятельность киевского режима возможна исключительно на деньги Коллективного Запада.
Напомним, в конце мая Украина получила от президента США Джо Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США. Позже эту информацию подтвердили в Киеве. Глава Госдепа Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Также стало известно, что Белый дом разрешит Киеву использовать для ударов ракетные комплексы HIMARS. Оружие будут применять для нанесения ударов в Харьковской области.
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