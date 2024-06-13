Захарова уличила НАТО в подготовке к вооружённому конфликту с Россией

НАТО занимается подготовкой к потенциальному вооружённому столкновению с Россией уже на протяжении долгого времени. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На деле Североатлантический альянс уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооружённому столкновению с Россией", — подчеркнула дипломат в беседе с журналистами.