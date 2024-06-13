Захарова уличила НАТО в подготовке к вооружённому конфликту с Россией
Захарова заявила, что НАТО готовится к потенциальному военному конфликту с РФ
НАТО занимается подготовкой к потенциальному вооружённому столкновению с Россией уже на протяжении долгого времени. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На деле Североатлантический альянс уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооружённому столкновению с Россией", — подчеркнула дипломат в беседе с журналистами.
Захарова добавила, что Москва никогда не строила агрессивных планов в отношении Североатлантического альянса. А вот НАТО, по словам дипломата, как раз показывает готовность к вооружённому конфликту с РФ.
Напомним, ранее в НАТО решили позволить Украине наносить удары оружием альянса по территории России. По словам генсека военно-политического блока Йенса Столтенберга, это якобы будет являться лишь оборонительной мерой. При этом позднее политик и вовсе отметил, что не видит угроз со стороны России. Президент РФ Владимир Путин в ответ напомнил ему, что ВСУ могут бить вглубь нашей страны лишь при непосредственном участии альянса, что сделает его стороной конфликта. Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц, услышавший эти слова, призвал страны блока ни в коем случае не вступать в конфликт против Москвы.
Telegram / МИД России