Столтенберг заявил, что НАТО не видит угроз со стороны России

В НАТО признались, что не видят какой-либо угрозы странам альянса со стороны России. В частности, об этом заявил генсек Йенс Столтенберг. По его словам, сейчас наша страна сильно занята конфликтом на Украине.

"Конечно, потом, когда бои закончатся, Россия может перестроить свои силы, но это не означает, что мы видим какую-либо неминуемую атаку на союзника по НАТО", — рассудил представитель альянса на пресс-конференции в Хельсинки.