Столтенберг заявил, что НАТО не видит угроз со стороны России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © EPA / MARTIN DIVISEK
В НАТО признались, что не видят какой-либо угрозы странам альянса со стороны России. В частности, об этом заявил генсек Йенс Столтенберг. По его словам, сейчас наша страна сильно занята конфликтом на Украине.
"Конечно, потом, когда бои закончатся, Россия может перестроить свои силы, но это не означает, что мы видим какую-либо неминуемую атаку на союзника по НАТО", — рассудил представитель альянса на пресс-конференции в Хельсинки.
Столтенберг добавил, что НАТО не планирует отправлять войска на Украину, и заявил о фокусе на долгосрочной поддержке этой страны.
Ранее в НАТО решили позволить Украине наносить удары поставляемым оружием по российской территории. По словам генсека Йенса Столтенберга, это будет являться лишь оборонительной мерой. Президент России Владимир Путин в ответ напомнил ему, что ВСУ могут бить вглубь нашей страны лишь при непосредственном участии альянса, что сделает его стороной конфликта. Немецкий канцлер Олаф Шольц, услышавший эти слова, призвал страны блока ни в коем случае не вступать в конфликт против Москвы.