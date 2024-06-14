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14 июня, 11:06

Путин: Статус Крыма, Донбасса и Новороссии должен быть закреплён в договорах

Статус Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей должен быть зафиксирован в международных договорах. Об этом заявил президент России Владимир Путин, говоря об условиях нового мирного предложения, сделанного Киеву.

"Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации", — указал Путин во время выступления в МИД РФ.

Глава государства добавил, что все эти базовые, принципиальные положения в дальнейшем должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договорённостей.

Путин: Москва предлагает не заморозку конфликта на Украине, а его прекращение
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Напомним, ранее Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал условия для мирных переговоров с Украиной. По словам главы государства, также принципиальная позиция России заключается в нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе для Украины, её демилитаризации и денацификации.

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Life.ru / Павел Баранов

Александр Юнашев
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