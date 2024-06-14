Профессор поддержал ужесточение наказания за нападение на врачей скорой помощи

В Госдуму поступило предложение ужесточить наказание за нападение на медиков скорой помощи. Инициаторами выступили Сардана Авксентьева и Владислав Даванков. Данную инициативу поддержал председатель правления Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв в беседе с RuNews24.ru.

"У них нет своего оружия, естественно, нет возможности защититься, многие из них — женщины. Поэтому единственная защита — только законодательная. Полно алкоголиков, полно просто дебоширов, есть пациентский экстремизм. Медики всё время сталкиваются с неприятностями", — сказал профессор.

При этом он отметил, что идея приставить к каждой бригаде скорой помощи по охраннику крайне дорогостоящая и невозможная.

Покушение на медиков предлагают приравнивать к нападению на представителя власти при исполнении служебных обязанностей. За данные действия наказывают более строго, нежели за нападение на обычного человека. Сардана Авксентьева считает, что это заставит людей задумываться о последствии собственных действий.