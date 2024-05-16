В России предложили ужесточить наказание за нападение на врачей скорой
Даванков подготовил законопроект о наказании за нападение на врачей скорой
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ужесточить наказание за нападения на фельдшеров скорой помощи. Он отметил, что нужно наказывать буйных пациентов с такой же силой, как людей, посягнувших на сотрудников органов при исполнении. Соответствующий законопроект политик вместе с замруководителя думской фракции "Новые люди" Сарданой Авксентьевой отправили в Правительство и Верховный суд России.
Даванков подчеркнул, что у врачей важнейшая работа — сохранять жизнь. Однако в случае с полицейским решить проблему с нападением проще благодаря оружию, которое сотрудник органов может применять. Кроме того, существует статья Уголовного кодекса, которая ужесточает наказание за такое преступление.
"В Саратовской области мужчина получил год и три месяца колонии-поселения за то, что толкнул полицейского плечом. Если бы он сделал то же самое с врачом скорой, в худшем случае отделался бы штрафом. Но, скорее всего, заявление вообще не стали бы рассматривать. Люди работают за 30 тысяч рублей — и вынуждены постоянно рисковать здоровьем", — написал политик в своём телеграм-канале, отметив, что за прошлый год Минздрав насчитал 1752 нападения на врачей скорой.
Подобные инциденты и правда не редкость в нашей стране. Так, например, в феврале в Москве неадекват бросил гранату во врачей, которые приехали лечить его "мёртвую" мать. А в прошлом году в Зеленодольске пьяная и босая женщина избила врачей скорой при напуганной дочке за слишком хороший диагноз. В Челябинске мужчина под мухоморами ударил фельдшера по пути в больницу.
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