В России предложили ужесточить наказание за нападение на врачей скорой

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ужесточить наказание за нападения на фельдшеров скорой помощи. Он отметил, что нужно наказывать буйных пациентов с такой же силой, как людей, посягнувших на сотрудников органов при исполнении. Соответствующий законопроект политик вместе с замруководителя думской фракции "Новые люди" Сарданой Авксентьевой отправили в Правительство и Верховный суд России.

Даванков подчеркнул, что у врачей важнейшая работа — сохранять жизнь. Однако в случае с полицейским решить проблему с нападением проще благодаря оружию, которое сотрудник органов может применять. Кроме того, существует статья Уголовного кодекса, которая ужесточает наказание за такое преступление.