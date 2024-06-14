Диетолог назвала порцию сырников и котлет, которая обеспечит вас нужной дозой белка Диетолог Чухачева: Суточную норму белка можно получить из трёх порций сырников 14 июня, 13:29 Белком богаты такие популярные в России блюда, как сырники и творожные запеканки, котлеты, голубцы. © Freepik.com/timolina

Человеку среднего возраста и веса в день нужно потреблять около 70 граммов белка. Такое количество можно получить, съев большой стейк из индейки, полкило котлет или две-три порции сырников, заявила диетолог Ольга Чухачева.

Диетолог пояснила, что белком богаты такие популярные в России блюда, как сырники и творожные запеканки, котлеты, голубцы.

"В среднем 100 граммов сырников из нежирного творога содержат 18-20 граммов белка, стейки из индейки — 24 грамма. Котлеты также могут быть источником белка. Мясо индейки, курицы, говядины, свинины содержит около 25-27 граммов белка на 100 граммов продукта. В готовых котлетах белка будет меньше — примерно 12-15 граммов", — отметила Чухачева в беседе с "Газетой.Ru".

Обычному человеку в день необходимо потреблять по крайней мере 1 грамм белка на килограмм веса. Чтобы добирать норму, размер порции блюда, богатого белком, при каждом приёме пищи должна быть примерно с ладонь без учёта пальцев.

Врач добавила, что предпочтение следует отдавать нежирным сортам мяса, рыбе и морепродуктам, а также бобовым.

А ранее Life.ru рассказывал, что точнее определить суточную норму белка можно, сопоставив возраст, вес, уровень активности и общее состояние здоровья. На каждый килограмм веса взрослому мужчине нужно съедать порядка 0,8 грамма белка ежедневно. У спортсменов эта норма выше — 1–1,5 грамма. Больше белка (на 10–20%) требуется беременным женщинам и кормящим матерям. Пожилым людям порой тоже нужно больше белка, чтобы предотвращать мышечный распад.

Авторы Александра Вишнякова