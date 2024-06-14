"Эксмо" объявляет опен-колл на написание книги совместно с Константином Образцовым Автор романов "Красные цепи", "Молот ведьм", "Культ" и "Единая теория всего" покажет, как создаётся литературный текст. 14 июня, 13:02 Shutterstock / FOTODOM / Deflector Image

Издательство "Эксмо" запускает проект "Литературный пазл" в социальной сети "ВКонтакте". Его участники будут совместно писать книгу под кураторством писателя и филолога Константина Образцова. Все желающие смогут увидеть, как создаётся литературный текст, стать первыми читателями будущего бестселлера, прослушать серию прямых эфиров о пути писателя в сообществе автора и принять участие в офлайн-встрече с ним.

Художественный текст будет создан группой начинающих писателей без предварительного брифа и синопсиса, исключительно в рамках совместной творческой импровизации. Для участия до 1 июля необходимо оставить заявку в свободной форме (не менее 2000 знаков) с рассказом о себе и о том, почему для заявителя важно стать частью данного проекта. Заявки принимаются в сообществе Константина Образцова во "ВКонтакте".

К 31 августа участники проекта завершат создание текста, и уже в декабре книга будет опубликована издательством "Эксмо".

А ранее в России презентовали книгу о непростых судьбах людей народов Севера. Она получила название "Божья коровка. Амурские повести". Корреспонденты газеты посетили презентацию и узнали о произведении из первых уст.

Авторы Алексей Берковиц