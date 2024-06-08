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Регион
8 июня, 00:51

В России презентовали книгу о непростых судьбах людей народов Севера

Главред "Вечерней Москвы" представил книгу о народах Севера "Божья коровка"

6 июня на десятом книжном фестивале "Красная площадь" прошла презентация новой книги главного редактора "Вечерней Москвы" Александра Куприянова. Она получила название "Божья коровка. Амурские повести". Корреспонденты газеты посетили презентацию и узнали о произведении из первых уст.

За лёгким названием "Божья коровка" скрыта история о непростых судьбах людей народов Севера.

"В последнее время стали писать много про Дальний Восток. Я прочитал некоторые из этих книг. И они показались мне очень наивными, написанными иногда на уровне знаний восьмиклассника или студента. А я сам родился на Амуре и только в 18 лет впервые увидел большой город. И для меня было удивительно встретить такой наив в описании коренных северных народов. И поэтому было принято решение написать свою книгу про Дальний Восток", — рассказывает Куприянов.

И сейчас тема Дальнего Востока для России всё ещё стоит очень остро. Из этих регионов выкачивают множество ценных ресурсов: нефть, икру, крабов. Конечно, это вредит коренному населению. В своей книге Куприянов хотел показать жизнь этих народов изнутри, познакомить с ними современного читателя. Для этого была выбрана популярная форма: с яркими приключениями и детективной составляющей.

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Ранее Life.ru писал, что британская писательница Джоан Роулинг планирует выпустить ещё шесть книг. Она намерена продолжить серию детективных романов о сыщике, а также написать три книги, жанр пока что остаётся секретом.

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Pixabay / Myriams-Fotos

Алексей Соловьёв
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