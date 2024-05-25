"Для побега надо уметь ходить": Топ-10 книг, которые читают в 2024 году заключённые Во ФСИН проанализировали, какие книги пользуются у заключённых популярностью и почему герои Булгакова, Достоевского и Дюма делят первые три места, а также кто наступает им на пятки, — в материале Life.ru. 24 мая, 21:29 Библиотека брянской исправительной колонии. Обложка © Shutterstock / Free Wind 2014

Топ-10 книг, которые предпочитают заключённые

По данным ФСИН, в 2024 году в России работает 1000 тюремных библиотек. Их книжный фонд составляет больше пяти миллионов томов. Это художественные книги, а также юридическая, научная и религиозная литература.

Современные заключённые предпочитают исторические романы, фантастику, приключения, детективы и русскую классику. Первые три места по популярности занимают булгаковский роман "Мастер и Маргарита", столп школьной программы "Преступление и наказание" Фёдора Достоевского и приключенческий роман Александра Дюма "Граф Монте-Кристо".

На последующих пяти местах находятся роман "Шантарам" австралийского писателя Грегори Робертса, "Война и мир" Льва Толстого, "Фаворит" Валентина Пикуля, роман "Три товарища" Эриха Ремарка и мистика Дэна Брауна "Код да Винчи". Замыкают топ-10 "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына и роман "Отверженные" Виктора Гюго.

Книги Александра Пушкина. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Кроме этих авторов осуждённые читают Ивана Тургенева, Александра Пушкина, Николая Гоголя, братьев Стругацких, Дарью Донцову. Из иностранцев популярны Агата Кристи, Джером Сэлинджер, Теодор Драйзер, Конан Дойл и француз Морис Дрюон. Интересует пользователей тюремных библиотек и поэзия: Андрей Дементьев, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Марина Цветаева и Михаил Лермонтов.

Сотрудник московского СИЗО недавно рассказал, что вновь прибывший человек имел при себе томики Аристотеля, Платона, Лиона Фейхтвангера, Артура Шопенгауэра, австрийца Людвига Витгенштейна, а также Карла Юнга и Фридриха Ницше.

Тюремные библиотеки в России

Первая тюремная библиотека появились в России в 1812 году благодаря благотворителю и врачу Фёдору Гаазу. Это произошло в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. В ней находились книги русских, французских и немецких авторов.

Вскоре библиотеки в тюрьмах стали обычным явлением. Несколько десятков лет литература в них была исключительно религиозная. Светские книги стали проникать в места не столь отдалённые во второй половине XIX века. В то время политзаключённые имели право заказывать книги и привозить их из собственных библиотек. Им разрешалось читать научные труды. Остальные осуждённые должны были читать нравственно-духовную литературу.

Библиотека женской Селезневской исправительной колонии, Луганская область. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Первый список книг, разрешённых для тюрем, был составлен в 1886 году. Он включал в себя 122 наименования. Вплоть до 1917 года в тюрьмах были запрещены книги революционеров.

После Октябрьского переворота работа тюремных библиотек изменилась. Арестантам было запрещено заказывать книги и приносить их с собой. Многие библиотеки были уничтожены: заключённые вырывали листки и делали самокрутки.

Затем на долгое время библиотеки в исправительных учреждениях выпали из поля зрения общественности. Но в 1966 году в СССР появилась Государственная республиканская юношеская библиотека РСФСР. В сферу её работы вошли и библиотеки МВД.

Заключённый читает в библиотеке колонии, Алтайский край. Фото © Shutterstock / Jonas Petrovas

Выступление в тюрьме библиотекарей

Иногда колонии с выступлениями посещают библиотекари. У них от встреч с осуждёнными двойное ощущение. С одной стороны, они видят, что их работа нужна людям, заключённые в ней заинтересованы. С другой стороны, они стараются не забывать, что некоторые из зрителей осуждены за серьёзные преступления.

У работников культуры существует свод правил работы с заключёнными. Они стараются заранее узнать, перед кем будут выступать, за какие статьи осуждены зрители, сколько продлится встреча. Для проноса на территорию колонии проекторов или флешек требуется заранее оформить разрешение. Ну а женщинам приходится скромно одеваться.

Иногда случаются неожиданности. Например, человек, только что хорошо поставленным голосом рассуждавший о литературе Серебряного века, может через пять минут поведать о страшных подробностях своего преступления. Тем не менее работники библиотек считают, что жизнь есть везде и её надо поддерживать.

В библиотеке исправительной колонии № 22, Мордовия, Россия. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Как пополнить тюремную библиотеку

Сделать это может любой благотворитель, связавшись с руководством колонии. Большими партиями книг занимается воспитательная служба учреждений. Надо помнить, что во многих исправительных учреждениях не приветствуют детективы и запрещены книги с картами. Часто библиотеки пополняются самими заключёнными. Они имеют право иметь при себе десять томов, остальное должны сдать в библиотеку или на хранение.

Авторы Майя Новик