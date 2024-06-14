Вратарь Евгений Латышонок перешёл из "Балтики" в "Зенит"

Вратарь Евгений Латышонок, который в минувшем сезоне выступал за калининградский футбольный клуб "Балтика", перешёл в петербургский "Зенит". Как отметили в пресс-службе сине-бело-голубых, игрок заключил контракт на четыре года с возможностью продления ещё на сезон.

"Сине-бело-голубые и футбольный клуб "Балтика" достигли договорённости о переходе вратаря. Соглашение с футболистом действует по схеме "4+1". "Зенит" приветствует вратаря в Петербурге и желает покорения новых высот в составе сине-бело-голубых", — сообщили там в пятницу, 14 июня.

Латышонок является воспитанником футбольной школы "Краснодара", выступал за молодёжную команду клуба, вызывался в юношескую сборную России. Летом 2019 года Латышонок пришёл в "Балтику", где провёл пять сезонов и выиграл серебряные медали Первой лиги. В общей сложности на счету 25-летнего футболиста 127 матчей в составе калининградской команды.