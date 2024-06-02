Сергей Игнашевич объявил об уходе из "Балтики" после поражения от "Зенита"

Сергей Игнашевич покидает пост главного тренера калининградской "Балтики". Об этом 44-летний специалист объявил после поражения от "Зенита" в суперфинале Кубка России по футболу.

"Я покидаю клуб, думаю, что мой цикл в "Балтике" закончен. Будет время подвести итоги. Но в первую очередь хочется сказать спасибо болельщикам "Балтики". Мы играли для них, за них. Большое спасибо ребятам, желаю всего наилучшего футбольному клубу "Балтика", — сказал Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.