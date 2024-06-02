Сергей Игнашевич объявил об уходе из "Балтики" после поражения от "Зенита"
Сергей Игнашевич покидает "Балтику". Обложка © Сайт ФК "Балтика"
Сергей Игнашевич покидает пост главного тренера калининградской "Балтики". Об этом 44-летний специалист объявил после поражения от "Зенита" в суперфинале Кубка России по футболу.
"Я покидаю клуб, думаю, что мой цикл в "Балтике" закончен. Будет время подвести итоги. Но в первую очередь хочется сказать спасибо болельщикам "Балтики". Мы играли для них, за них. Большое спасибо ребятам, желаю всего наилучшего футбольному клубу "Балтика", — сказал Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.
Он возглавлял "Балтику" с 2021 года, сумев вернуть клуб в элитный дивизион российского футбола спустя 25 лет отсутствия, а также установив два рекорда в Кубке России. В розыгрыше 2021/22 года калининградцы вышли в четвертьфинал, а в текущем году впервые добрались до решающего матча, в котором уступили "Зениту" со счётом 1:2. Однако в РПЛ "Балтика" заняла предпоследнее, 15-е место, и вылетела в Первую лигу.