Исторический форум "Маршал Жуков" стартовал в Музее Победы

В Музее Победы 14 июня прошла торжественная церемония открытия Детского исторического форума "Маршал Жуков". В течение трёх дней школьники и педагоги из 32 регионов России и Белоруссии примут участие в просветительской и образовательной программе.

"Мы постарались сделать так, чтобы в эти дни вы, участники форума, побывали на родине великого полководца, встретились с музейщиками, историками, потомками великого маршала и просто пообщались между собой, вырабатывая интересные, важные для страны, для сохранения истории проекты. И нам бы очень хотелось, чтобы эти проекты потом получили жизнь в ваших регионах. Мы очень надеемся, что вы вдохновите своих одноклассников, друзей, своё окружение делом сохранения исторической памяти, и в этом плане мы с вами будем единомышленниками", — обратился к участникам гендиректор Музея Победы Александр Школьник.

Участниками форума стали более 300 школьников и педагогов — это 76 команд-победителей всероссийского конкурса "Маршал Жуков", приславших лучшие работы о маршале Победы, об истории своего края и современных героях. В рамках форума состоится церемония награждения команд. Также в программе запланированы экскурсии по экспозициям Музея Победы и его филиалу в Калужской области, квесты, панельные дискуссии и мастер-классы от экспертов в области музейного дела, истории, образования, встречи с потомками полководца.

Итогом форума станут новые проекты и мероприятия, посвящённые маршалу Победы, которые школьники подготовят совместно с наставниками, а в дальнейшем представят на региональных площадках. Для реализации данных проектов на завершающей церемонии форума родственники маршала Жукова передадут в школьные музеи России на временное хранение семейные реликвии, связанные с Георгием Константиновичем.

Проект "Детский исторический форум "Маршал Жуков" реализуется Музеем Победы и Фондом стратегических инициатив Музея Победы с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Подробнее о проекте читайте по ссылке.