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14 июня, 14:17

Число заболевших клещевым боррелиозом резко увеличилось в Петербурге

В Северной столице резко выросло число заболевших клещевым боррелиозом. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в период с 6 по 12 июня с жалобами на укусы этих кровососущих обратилось почти 900 человек, из них 135 — дети.

Число заболевших клещевым боррелиозом резко увеличилось в Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Чаще всего насекомые атаковали в Курортном районе, Приморском, Пушкинском, Красносельском и Красногвардейском", — говорится в сообщении телеканала.

Вследствие роста количества укусов увеличилось и число заболеваний. Так, за минувшую неделю зафиксировано три случая заражения энцефалитом и 30 — боррелиозом.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Свердловской области от укуса клеща умерла пенсионерка. К слову, регион стал лидером по числу пострадавших — этой весной в больницы из-за укусов клещей обратилось более 75 тысяч человек.

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Обложка ©

Unsplash / Erik Karits

Наталья Исакова
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