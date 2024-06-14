В Северной столице резко выросло число заболевших клещевым боррелиозом. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в период с 6 по 12 июня с жалобами на укусы этих кровососущих обратилось почти 900 человек, из них 135 — дети.

Число заболевших клещевым боррелиозом резко увеличилось в Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Чаще всего насекомые атаковали в Курортном районе, Приморском, Пушкинском, Красносельском и Красногвардейском", — говорится в сообщении телеканала.

Вследствие роста количества укусов увеличилось и число заболеваний. Так, за минувшую неделю зафиксировано три случая заражения энцефалитом и 30 — боррелиозом.