Филиал Центра соцпомощи "Аист" и молодёжное пространство открылись в Шушарах

В Шушарах открыли отделение Центра социальной помощи семье и детям "Аист". Это сделали при участии общественного движения "Народный фронт" по просьбе местных жителей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Шушарах открылось отделение Центра социальной помощи "Аист". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Ранее социально-реабилитационное отделение находилось во временных помещениях. В новом здании в два раза увеличилось количество мест — до 24. Кроме того, в центре появились реабилитационные группы для детей от трёх до 18 лет, приём несовершеннолетних теперь осуществляется круглосуточно.

"Это действительно очень важно, что именно в этом микрорайоне открыли такой современный центр защиты семьи и детей. Он крайне востребован. И самое главное, что ту потребность, которая сегодня есть, мы на ближайшие годы полностью закроем", — подчеркнул глава администрации Пушкинского района Андрей Чапуров.

Помимо того, в здании появилось молодёжное пространство "3-й этаж", в котором молодые люди смогут заниматься спортом, посещать лекции и мастер-классы, а также выполнять рабочие задачи в зоне коворкинга.