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14 июня, 15:13

Тело погибшего нашли после обстрела ВСУ города в Курской области

Смирнов: В Судже один человек погиб после обстрела ВСУ

Спасатели тушат пожар после обстрела ВСУ города в Курской области. Коллаж © Telegram / Алексей Смирнов

Спасатели тушат пожар после обстрела ВСУ города в Курской области. Коллаж © Telegram / Алексей Смирнов

Один человек погиб после обстрела ВСУ города Суджа Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"К сожалению, подомовой обход в Судже выявил погибшего в результате обстрела. Соболезную его родным и близким", — говорится в телеграм-канале Смирнова.

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Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Суджу, а также сёла Гончаровка и Заолешенка. Известно о двух пострадавших.

Никита Никонов
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