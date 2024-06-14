Тело погибшего нашли после обстрела ВСУ города в Курской области
Смирнов: В Судже один человек погиб после обстрела ВСУ
Спасатели тушат пожар после обстрела ВСУ города в Курской области. Коллаж © Telegram / Алексей Смирнов
Один человек погиб после обстрела ВСУ города Суджа Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
"К сожалению, подомовой обход в Судже выявил погибшего в результате обстрела. Соболезную его родным и близким", — говорится в телеграм-канале Смирнова.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Суджу, а также сёла Гончаровка и Заолешенка. Известно о двух пострадавших.