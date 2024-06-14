Тело погибшего нашли после обстрела ВСУ города в Курской области

Один человек погиб после обстрела ВСУ города Суджа Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"К сожалению, подомовой обход в Судже выявил погибшего в результате обстрела. Соболезную его родным и близким", — говорится в телеграм-канале Смирнова.