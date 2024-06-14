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14 июня, 14:16

Два человека пострадали при обстреле ВСУ Курской области

Смирнов: ВСУ обстреляли город и два села под Курском, два человека ранены

Пожар в доме, который попал под обстрел ВСУ в Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Пожар в доме, который попал под обстрел ВСУ в Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за день обстреляли город и два населённых пункта в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Спасатели тушат пожар после обстрела ВСУ в Курской области. Коллаж © Telegram / Алексей Смирнов

Спасатели тушат пожар после обстрела ВСУ в Курской области. Коллаж © Telegram / Алексей Смирнов

"Сегодня со стороны Украины обстреляны город Суджа, сёла Гончаровка и Заолешенка. Зафиксировано 10 прилётов. Ранены два человека. В настоящее время в Суджанской ЦРБ им оказывается медицинская помощь", — написал Смирнов в телеграм-канале.

Врио губернатора отметил, что на одной из улиц в Судже разрушен дом из-за попадания снаряда. Кроме того, при обстреле ВСУ была повреждена летняя кухня. В настоящее время пожарные тушат огонь.

Два административных здания были повреждены ударами дронов ВСУ в Курской области
Два административных здания были повреждены ударами дронов ВСУ в Курской области

А ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 14 июня в Курской области работала система ПВО. Позднее в Минобороны уточнили, что в небе над регионом было перехвачено и уничтожено шесть беспилотников ВСУ.

Дарья Нарыкова
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