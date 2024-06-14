Два человека пострадали при обстреле ВСУ Курской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за день обстреляли город и два населённых пункта в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Спасатели тушат пожар после обстрела ВСУ в Курской области. Коллаж © Telegram / Алексей Смирнов

"Сегодня со стороны Украины обстреляны город Суджа, сёла Гончаровка и Заолешенка. Зафиксировано 10 прилётов. Ранены два человека. В настоящее время в Суджанской ЦРБ им оказывается медицинская помощь", — написал Смирнов в телеграм-канале.