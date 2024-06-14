Главе Минобороны показали, как ВКС РФ применяют уникальные авиабомбы в зоне СВО
Глава Минобороны Белоусов проинспектировал командный пункт ВКС России
Андрею Белоусову показали, как ВКС РФ применяют авиабомбы в зоне СВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Глава Минобороны России Андрей Белоусов посетил командный пункт Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и заслушал доклады руководства о выполняемых задачах. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Глава Минобороны России Андрей Белоусов посетил командный пункт Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Видео © Telegram / Минобороны России
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал командный пункт Воздушно-космических сил, где заслушал доклады руководящего состава ВКС о выполняемых задачах родами войск воздушно-космических сил", — указано в сообщении оборонного ведомства.
Министру доложили, что дежурная смена командного пункта управляет авиацией, войсками противовоздушной и противоракетной обороны, а также космическими войсками. Также Белоусов заслушал доклад о том, что самолёты Су-34 в зоне спецоперации применяют авиационные бомбы, которые оборудованы унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Их используют для ударов по опорным пунктам украинских войск на Южно-Донецком направлении.
Кроме того, главе Минобороны РФ представили работу группы управления беспилотниками ВКС РФ, которая при помощи искусственного интеллекта (ИИ) обнаруживает и распознаёт объекты ВСУ.
"Операторы данной группы в реальном времени получают информацию от БПЛА и осуществляют обработку видеопотока с применением технологий искусственного интеллекта с целью обнаружения и распознавания объектов противника. В ходе доклада Андрею Белоусову были представлены данные объективного контроля боевой работы разведывательно-ударных комплексов и уничтожения военной техники и живой силы противника", — говорится в сообщении.
А ранее сегодня, 14 июня, глава МО Андрей Белоусов и помощник президента РФ Алексей Дюмин провели совместное совещание по вопросам поставок беспилотников воинским частям. Министр, в частности, призвал упорядочивать и координировать все идущие на фронт поставки во избежание избыточной вариативности изделий.