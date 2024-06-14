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14 июня, 16:03

Познакомились в TikTok: 76-летняя блогерша из Белоруссии вышла замуж за 87-летнего подписчика-иностранца

В Белоруссии 76-летняя блогерша вышла замуж за 87-летнего подписчика

Новоиспечённые супруги Галина и Борис. Обложка © Telegram / Главное управление юстиции Гомельского облисполкома

Новоиспечённые супруги Галина и Борис. Обложка © Telegram / Главное управление юстиции Гомельского облисполкома

Необычную свадьбу отпраздновали в белорусском городе Жлобин: жениху 87 лет, а невесте 76. С радостным событием пару поздравили шестеро детей, 15 внуков и 13 правнуков, сообщает пресс-служба главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

Удивительно, но пенсионеры познакомились в TikTok. В соцсети Галина Фёдоровна из деревни Новая Корма ведёт свой блог о сельской жизни, на её аккаунт подписано свыше пяти тысяч человек. В один прекрасный день на Галину подписался 87-летний Борис из Литвы. Сначала он активно оставлял комментарии под видео пенсионерки и засыпал её лайками, а вскоре пара начала общаться.

"Спустя полтора года ухаживаний заявил: "Больше так не могу, приеду!" Я не восприняла серьёзно — он видел меня только на фото, да и от Литвы до нас неблизкий свет", — поделилась Галина.

Тем не менее Борис всё-таки приехал в Белоруссию и уже не захотел расставаться с любимой. Родственникам Галины заботливый и хозяйственный жених тоже понравился. В скором времени мужчина собирается получить вид на жительство в республике.

Ранее сообщалось, что американский медиамагнат Руперт Мёрдок женился в свои 93 года. Женой почётного председателя News Corp. стала 67-летняя россиянка.

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Наталья Исакова
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