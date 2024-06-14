Первый в мире: Российский лётчик рассказал, как катапультировался с "Аллигатора" и спас себе жизнь

Российский лётчик Иван Болдырев в 2022 году первым в мире катапультировался из вертолёта в боевых условиях в зоне спецоперации (СВО). Военный рассказал, что изначально не собирался стать первопроходцем в этом деле.

Лётчик Болдырев рассказал, как ему пришлось катапультироваться из вертолёта. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Прилетела ракета, вертолёт загорелся и не управлялся. Все говорят: "Вы испытали катапульту". Мы её не испытывали, мы её применили, потому что сложилась такая ситуация, другого выхода не было. Применили систему катапультирования — и вот стою перед вами, живой и здоровый", — подчеркнул лётчик в беседе с телеканалом "Звезда".

На борту воздушного судна Ка-52 находился и другой член экипажа — Роман Кобец. Вместе с Болдыревым они воспользовались системой катапультирования и благополучно приземлились на подконтрольной Киеву территории, после чего им пришлось отстреливаться и держать оборону до подхода группы эвакуации. Ранее глава Пермского края присвоил членам экипажа звания Героев России. В настоящее время Болдырев является участником президентской программы "Время героев".