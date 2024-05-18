Истребители Су-35С прикрыли штурмовики Су-25 во время боевого вылета в зоне СВО 18 мая, 11:45 Лётчик Су-35С рассказал, как выполнил боевое задание. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Лётчик истребителя Су-35С Алексей рассказал, как выполнил боевую задачу по сопровождению и прикрытию штурмовой авиации. Минобороны показало кадры с камер, установленных на борту самолёта.

Лётчик Су-35С рассказал, как выполнил боевое задание. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Получил боевую задачу на прикрытие своих самолётов Су-25. Выполнил взлёт с аэродрома, вышел в район прикрытия своих самолётов, выполнил боевую задачу. Самолёты Су-25 отработали штатно и ушли на аэродром базирования", — поделился пилот.

Он добавил, что вернулся в место дислокации, когда убедился, что штурмовики Су-25 безопасно вышли из зоны боевых действий.

Ранее сообщалось, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК) в составе "Ростеха") передал Воздушно-космическим силам (ВКС) России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С четвёртого поколения. Одной из главных особенностей самолёта являются его двигатели с изменяемым вектором тяги, что позволяет Су-35С разворачиваться на 360 градусов без снижения скорости.

Авторы Татьяна Миссуми