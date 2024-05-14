Экипажи Су-34 разгромили авиабомбами позиции и живую силу ВСУ в зоне СВО
МО: Бомбардировщики Су-34 нанесли удары управляемыми бомбами по позициям ВСУ
В зоне проведения спецоперации (СВО) экипажами российских бомбардировщиков Су-34 были нанесены удары по позициям ВСУ. Минобороны России опубликовало в телеграм-канале видео работы наших военнослужащих.
Экипажи Су-34 наносят удары по позициям ВСУ в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России
"Лётный состав ВКС России на самолётах Су-34 выполнил полётное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ", — рассказали в ведомстве.
В Минобороны отметили, что при атаке использовались фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. С их помощью нашим военным лётчикам удаётся наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. На представленных кадрах показано уничтожение командного пункта и бойцов ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск "Восток".
Между тем в Харьковской области разворачивается широкомасштабное наступление ВС России. За несколько дней российским военным удалось освободить целый ряд населённых пунктов. Суточные потери ВСУ превышают 600 человек. Украинские бойцы признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад. К слову, продвижение российских военных в направлении Харькова ранее был вынужден признать и Владимир Зеленский. Новость вызвала у него настоящую панику, считают в США. Тем временем ВСУ сменили командующего группировкой "Харьков". В Госдуме отметили, что после Харькова наши солдаты дойдут и до Киева. Также появилась информация, что российские военные взяли под контроль западную и северную части Волчанска в Харьковской области, в городе идут уличные бои.
Telegram / Минобороны России