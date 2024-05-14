Экипажи Су-34 разгромили авиабомбами позиции и живую силу ВСУ в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации (СВО) экипажами российских бомбардировщиков Су-34 были нанесены удары по позициям ВСУ. Минобороны России опубликовало в телеграм-канале видео работы наших военнослужащих.

"Лётный состав ВКС России на самолётах Су-34 выполнил полётное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ", — рассказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что при атаке использовались фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. С их помощью нашим военным лётчикам удаётся наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. На представленных кадрах показано уничтожение командного пункта и бойцов ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск "Восток".