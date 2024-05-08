Российские военные лётчики получили вторую партию новых истребителей Су-35С
Отечественный истребитель Су-35С. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК) в составе "Ростеха") передал Воздушно-космическим силам (ВКС) России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С четвёртого поколения. Об этом сообщил гендиректор корпорации Юрий Слюсарь.
"Это вторая партия боевых машин, отправленная ВКС России. Комсомольчане в установленные сроки выполняют свои обязательства по поставкам новой авиационной техники и трудятся над созданием новых партий серийных истребителей Су-35 и Су-57", — приводит пресс-служба ОАК его слова.
Там добавили, что самолёты прошли цикл наземных и лётных испытаний в различных рабочих режимах и уже совершили перелёт с аэродрома завода к месту базирования.
Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++. Он оборудован информационно-прицельными системами большого радиуса действия, технологичной системой коммуникации и высокоскоростного обмена данными как между бортом и землёй, так и между самолётами. Одной из главных особенностей Су-35С являются его двигатели с изменяемым вектором тяги, что позволяет самолёту разворачиваться на 360 градусов без снижения скорости. Первую партию, как сообщал Life.ru, ВКС России получили в середине апреля этого года.
Ранее стало известно, что "Ростех" наращивает выпуск "летающих авиабомб". Как отметил директор госкорпорации Сергей Чемезов, эти боеприпасы сегодня очень востребованы в зоне спецоперации (СВО).