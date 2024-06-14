Почти треть россиян села за руль ещё школьниками
Kp.ru: 29% россиян впервые сели за руль ещё в школе
Примерно треть россиян (29%) впервые села за руль, будучи школьниками, из них 14% на тот момент учились в старших классах. 15% признались, что родные обучали их азам вождения где-нибудь за городом или в других безлюдных местах. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого kp.ru.
"Меня папа в восемь лет за руль посадил. Рулить мне понравилось, о чём я радостно сообщила маме вечером того же дня. Папа получил по шее, но обучать вождению меня не бросил. Маме, ясное дело, об этом уже не сообщали. Водить я училась на абсолютно пустой дороге в полях", — рассказала одна из участниц исследования.
При этом меньше половины респондентов (44%) учились вождению уже во взрослом возрасте. Около четверти опрошенных (26%) заявили, что никогда не садились за руль и даже не думают пробовать. Оставшиеся участники исследования (1%) поделились, что почувствовали себя водителями ещё до школы: у кого-то в детстве получилось покататься на легковушке, а кому-то — удалось даже на тракторе.
Ранее другой опрос показал, что каждый пятый россиянин не променял бы автомобиль на велосипед. Большинство противников пересаживаться на двухколёсный транспорт объяснили свою позицию недостаточным числом велосипедных дорожек.
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