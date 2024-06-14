Почти треть россиян села за руль ещё школьниками

Примерно треть россиян (29%) впервые села за руль, будучи школьниками, из них 14% на тот момент учились в старших классах. 15% признались, что родные обучали их азам вождения где-нибудь за городом или в других безлюдных местах. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого kp.ru.

"Меня папа в восемь лет за руль посадил. Рулить мне понравилось, о чём я радостно сообщила маме вечером того же дня. Папа получил по шее, но обучать вождению меня не бросил. Маме, ясное дело, об этом уже не сообщали. Водить я училась на абсолютно пустой дороге в полях", — рассказала одна из участниц исследования.

При этом меньше половины респондентов (44%) учились вождению уже во взрослом возрасте. Около четверти опрошенных (26%) заявили, что никогда не садились за руль и даже не думают пробовать. Оставшиеся участники исследования (1%) поделились, что почувствовали себя водителями ещё до школы: у кого-то в детстве получилось покататься на легковушке, а кому-то — удалось даже на тракторе.